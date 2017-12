Sodnico črnograditeljico premestili

PIRAN – Potem ko smo sredi avgusta v Slovenskih novicah razkrili, da je 42-letna piranska sodnica Tina Benčič iz Vinjol nad Lucijo črnograditeljica, da za hišo, v kateri živi z možem in tremi sinovi, nima gradbenega dovoljenja, da sta z možem Denisom Benčičem že pred 25 leti pozidala kar kmetijsko zemljišče, ki je v lasti Občine Piran (lastništvo je v prenosu na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS), torej štiri mesece potem, ko je tudi javnost izvedela za njen ilegalno zgrajeni dom, ta še vedno stoji.



Bodo pa sodnico Benčičevo s 1. januarjem 2018 prestavili na delo na Okrajno sodišče v Kopru. Predsednica Okrajnega sodišča v Piranu Nataša Tomazini Tonejc je včeraj sporočila: »Obveščam vas, da je bila z Letnim razporedom dela sodnikov, ki ga vsako leto sprejme predsednica Okrožnega sodišča v Kopru tudi za vsa Okrajna sodišča znotraj sodnega okrožja Koper, Okrajna sodnica Tina Benčič s 1. 1. 2018 razporejena na civilni oddelek Okrajnega sodišča v Kopru. Gre za začasno razporeditev, ki bo omogočala nemoteno in bolj učinkovito delo tako sodišča kot sodnice same.«



Ravnanje sodnika, ki biva v nezakonito zgrajenem objektu, je v nasprotju s Kodeksom sodniške etike





Kaj natančno pomeni, da bo sodnica v Kopru lahko delala bolj nemoteno in učinkovito, nam do zaključka današnje številke Novic iz urada predsednice piranskega sodišča niso pojasnili.

V naši redakciji smo sicer to informacijo preverjali že 4. decembra, a smo dobili negativen odgovor, dobrih 15 dni pozneje pa je jasno, da se Benčičeva kljub temu seli v Koper. Spomnimo, da je komisija za etiko in integriteto, ki deluje pod okriljem sodnega sveta, dejanje sodnice črnograditeljice okrcala v svojem načelnem mnenju: »Ravnanje sodnika, ki biva v nezakonito zgrajenem objektu, je v nasprotju s Kodeksom sodniške etike.«



Preiskava, ki jo v zadevi Benčič vodi državno tožilstvo, še ni končana, ravno tako še teče disciplinski postopek, potem ko je 18. oktobra letos disciplinska tožilka na disciplinsko sodišče prve stopnje vložila predlog za izrek disciplinske sankcije zaradi disciplinske kršitve po 14. točki drugega odstavka 81. člena zakona o sodniški službi.