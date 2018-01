Sodišče: Zalar ni kriv

Zalar je tožilcem očital nepotrebno 'špeganje' v njegove in Fišerjeve finance in premoženje. Foto: Uroš Hočevar

NOVO MESTO – Okrajno sodišče v dolenjski prestolnici je nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja oprostilo obtožb o zlorabi položaja pri imenovanju Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva leta 2012.

Zalarju je tožilstvo očitalo, da je leta 2012 tik pred iztekom svojega ministrskega mandata zlorabil položaj, ker je na predlog takratnega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja izdal odločbo o imenovanju Škrleca na omenjeno mesto, in to kljub temu, da je vedel, da naj bi bil postopek izbire izpeljan nezakonito. Na vrhovnem državnem tožilstvu so namreč postopek imenovanja najprej vodili po postopku za imenovanje javnega uslužbenca, po pritožbi ene od prijavljenih pa so ga dokončali po postopku za dodelitev tožilca, kar je po mnenju tožilstva nedopustno. Podobno je med drugim ugotovilo upravno sodišče.

Eksminister: Celotni postopek je bil nepotreben

Zalar je po razglasitvi izrazil zadovoljstvo nad sodbo in ocenil, da je sodnica v celoti sledila njegovemu zagovoru, ki ga je podal na začetku današnjega naroka. Kot je dejal, se ne zgodi pogosto, da sodišče dokazni postopek zaključi že takoj po zagovoru obdolženega, kar ga samo utrjuje v prepričanju, da postopek zoper njega ni bil potreben. Sodišče je sicer danes želelo zaslišati še Škrleca, a ga na sodišče ni bilo.

Tožilka zanika politične pritiske

Podobno kot že prej v zagovoru je Zalar v izjavi novinarjem tožilstvo obtožil, da ni bo smelo nikoli začeti kazenskega pregona zoper njega in Fišerja (ta je bil v isti zadevi, za zdaj še nepravnomočno, oproščen 18. decembra) in podleči političnim pritiskom, ki jih je po njegovem prepričanju v tem primeru nad tožilstvom izvajala stranka SDS. Tožilstvu je očital, da je šlo tudi preko zakona in po nepotrebnem naredilo skriti finančni pregled njegovega in Fišerjevega premoženja, čeprav jima ni očitalo pridobitve premoženjske koristi. Napovedal je odškodninsko tožbo zaradi škode, ki mu je bila povzročena v tem in vseh predhodnih postopkih.

Tožilka Manja Prezelj je že v današnji zaključni besedi očitke o političnih pritiskih zavrnila in poudarila, da je pri svojem delu popolnoma samostojna.