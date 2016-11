Sodišče v postopku bančnic z vilama ugotovilo: Vse je bilo O. K.

MARIBOR – Mariborsko okrožno sodišče je zavrnilo tožbo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) proti nekdanji upravi že ugasle Probanke, v kateri so bili Romana Pajenk, Milana Lah in Vito Verstovšek. V DUTB so trdili, da so odobrili sporno milijonsko posojilo, sodišče pa je ugotovilo, da je uprava ravnala v skladu z internimi predpisi in zakoni, danes pišeta Dnevnik in Večer.

Portal Maribor24 je včeraj razkril, da sta Lahova (njena vila na sliki levo) in Pajenkova svoji vili v elitnem delu Maribora zavarovali na enak način kot Ivan Zidar, Hilda Tovšak in Igor Bavčar: z vpisom zemljiškega dolga.

DUTB, ki je proti banki sicer vložil šest odškodninskih tožb, je terjal plačilo 1,09 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi zaradi posojila družbi Medaljon. Preostale tri se nanašajo na kreditne posle s podjetjema Toming in Avtotehna, ki sta bili lastniško povezani s Tomažem Ročnikom, bratom Pajenkove, dve pa sta povezani s spornimi posli z Zlato moneto, piše Dnevnik.

V DUTB so trdili, da je bilo milijonsko posojilo Medaljonu, ki je bil največji, 17,4-odstotni lastnik Probanke, nezavarovano. Toženci pa so temu oporekali in vztrajali, da so ga zavarovali z menico in z možnostjo direktne obremenitve Medaljonovega transakcijskega računa, še povzema časnik.

Pajenkova je za Večer ponovila, kar je spomladi povedala na zaslišanju parlamentarne bančne komisije, in sicer, da se je pri odločanju o posojilih Ročnikovim podjetjem izločila, »tako da teh primerov niti ne poznam konkretno«.

O torkovih preiskavah NPU več kaznivih dejanj zlorabe položaja s področja bančne kriminalitete, ki naj bi po poročanju nekaterih medijev potekale tudi pri njej doma, pa je za časnik povedala, da kriminalistov pri njej in pri drugih dveh članih nekdanje uprave Probanke ni bilo.