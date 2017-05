Sodišča založila kar 5000 oporok?!

LJUBLJANA – Potem ko je lani zaradi založenih oporok in na stotine oškodovanih Slovencev – nekateri so umrli, preden so sploh izvedeli, da bi morali dedovati – izbruhnil škandal, na sistemski ravni pa se je doslej zgodilo bore malo, so oškodovanci zdaj zadeve vzeli v svoje roke. Ustanovili so Društvo za odpravo krivic zaradi založenih oporok, njegov predsednik pa je postal Iztok Felicijan, ki je ob včerajšnji predstavitvi društva nagovoril vse »izgubljene dediče,« ki so jim bile zaradi protipravnih dejanj kršene pravice.

