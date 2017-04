Sodelovali tudi mladi

STARA NOVA VAS – Gasilce PGD Stara Nova vas v Gasilski zvezi Križevci pri Ljutomeru je gasilska sirena vabila na društveno vajo, kjer so obnovili praktično znanje. Po scenariju je potekala taktična vaja, ki je bila osredotočena na uporabo društvene motorne brizgalne. Gasilci so se do zbirnika za vodo odpeljali z dvema gasilskima voziloma. Vajo so opravili operativni gasilci gasilskega društva Stara Nova vas, prisotni pa so bili tudi mladi gasilci, ki so se na vaji veliko naučili, predvsem pa so spoznali delovanje motorne brizgalne in kako se k vaji pravilno pristopi. Vsakemu je bila ponujena možnost zagona motorne brizgalne, črpali so tudi vodo iz zbiralnika.