To so šole, vrtci in univerze, kjer danes (delno) stavkajo

LJUBLJANA – Na tistih osnovnih šolah, ki so danes na seznamu stavkajočih, so pojasnili, da bo za vse otroke, ki nimajo varstva, to zagotovljeno.

Ravnatelj Andrej Starc je povedal, da na OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok, sodeč po prejetih vprašalnikih, ne bo takih otrok. Dodal je, da se še ne ve, ali bo treba nadomeščati današnji dan izpada pouka, ter da niso prejeli nobenih pritožb staršev zaradi današnje stavke. Za stavko so se odločili predvsem, ker se varčevalni ukrepi prepočasi odpravljajo.

Na OŠ Kobilje današnjega izpada pouka ne bodo nadomeščali. Ko so staršem pojasnili razloge za stavko so v vprašalnikih od njih dobili odgovore, da na dan stavke ne potrebujejo varstva za svoje otroke, prav tako se po trditvah šole nobeden izmed staršev zaradi stavke ni pritoževal.

Na univerzah predavanj ne bo. Na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani, ki so članice VIR, bodo predavanja in govorilne ure odpadli, izpiti se bodo izvajali po presoji nujnosti. Študentski domovi v Mariboru in Ljubljani bodo svoje delo opravljali le v najnujnejših primerih, saj bodo stavkale servisne in pisarniške službe.

Stavkata knjižničarki

Terezija Zamuda, ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, je pojasnila, da zavod izraža podporo splošni stavki z udeležbo treh sodelavcev na protestnem shodu v Ljubljani. »Kar pomeni, da bodo naše dejavnosti potekale nemoteno oziroma brez posebnosti.«

Z OŠ Janka Modra ravnatelj Gregor Pečan sporoča, da ne stavkajo. Stavkata le dve članici sindikata VIR, obe zaposleni v javni knjižnici Jurija Vega.

Obroki za učence zagotovljeni

Na OŠ Turnišče delno okrnjeno delujejo delavci plačne skupine J v šoli. Učitelji in vrtec ne stavkajo, zato so otroci v šoli in v vrtcu kot vsak običajen dan. »Delno okrnjeno delo pomeni, da bodo obroki za učence zagotovljeni, za zaposlene pa malic in kosil ne bo. Prav tako ne bo kosil za zunanje uporabnike, ki smo jih predhodno obvestili o nastali situaciji. Tudi v pisarnah in hišnik bodo opravljali samo najnujnejša dela,« je pojasnila ravnateljica Melita Olaj.

Z dvojezične OŠ I Lendava pa so nam sporočili, da bodo varstvo za otroke, za katere straši na dan stavke tega ne morejo zagotoviti, to pripravljeni storiti oni. »Naša prva prioriteta in poslanstvo so naši učenci. Tako jih tudi na tak dan ne bomo pozabili,« pravijo in dodajajo, da od staršev niso prejeli nobenih pritožb zaradi stavke, kar razumejo kot njihovo podporo.

V večini šol in vrtcev bodo stavkali 14. februarja.

Seznam šol, kjer bo stavka

OŠ TURNIŠČE OŠ ŠTORE OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI (stavkata zaposleni v javni knjižnici, na šoli ne stavkajo) OŠ KOBILJE OŠ DOŠ 1 LENDAVA OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA (trije sodelavci se bodo udeležili protestnega shoda; dejavnosti bodo potekale nemoteno) OŠ DOŠ DOBROVNIK OŠ DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK

Seznam vrtcev, kjer bo stavka

VRTEC TONČKE ČEČEVE CELJE VRTEC RIBNICA VRTEC LIPA ŠTORE VRTEC SEŽANA VRTEC RIBNICA VRTEC PTUJ VVZ SLOVENJ GRADEC VRTEC ZARJA CELJE VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK VRTEC ŠENTVID (LJUBLJANA) VRTEC DOMŽALE VRTEC RADENCI VRTEC MURSKA SOBOTA VRTEC ŠENTJUR OŠ POLZELA - OE VRTEC VRTEC DOŠ DOBROVNIK VRTEC DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK VRTEC MEHURČKI KOMENDA

Univerze

UNIVERZA V MARIBORU: 1. UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR 2. ŠTUDENTSKI DOMOVI V MARIBORU UNIVERZA V LJUBLJANI: 1. FAKULTETE 2. ŠTUDENTSKI DOMOVI

Seznam državnih organov, kjer bo stavka