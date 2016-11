To so največji zaslužkarji v javnem sektorju. Presenečeni?

LJUBLJANA – Država redno objavlja podatke o izplačilih v javnem sektorju. Pregledali smo zadnji objavljen seznam, to je septembrski, in ugotovili, da je 50 najvišjih izplačil v javnem sektorju šlo predvsem v roke zdravnikov (nekateri od njih, poleg tega, da so zdravniki, opravljajo še druga dela, kar je ustrezno pripisano). Spodaj najdete tabelo, ki to tudi dokazuje in je pridobljena iz javno dostopnih, uradnih virov.

Naj spomnemo, da je sindikalist Fidesa Konrad Kuštrin za torek napovedal zaostritev stavke zdravnikov. Več o tem v članku Kuštrin sporočil slabo novico za paciente .

50 najvišjih izplačil v javnem sektorju (september 2016, bruto izplačila )