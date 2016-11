To so najslabše ocenjena javna stranišča v Sloveniji

LJUBLJANA – Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je v petek zvečer, dan pred svetovnim dnem stranišč, razglasilo zmagovalce letošnje akcije Naj javno stranišče 2016. Kot so sporočili, so čez leto pregledali 130 lokacij javnih stranišč po Sloveniji in najbolje ocenili tista v občini Rogaška Slatina.

Občina Domžale je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk (2,68), zato ji društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2016. Občina ima javna stranišča na štirih lokacijah, dve si je komisija ogledala, dveh pa ne. Javno stranišče na tržnici je bilo, čeprav bi moralo biti v času njihovega prihoda odprto, zaprto. Do novega javnega stranišča, ki se nahaja v novi garažni hiši v središču mesta in je po besedah podžupanje odprto 24 ur na dan, ni mogoče dostopati brez posebne mestne kartice. Zato so ti dve lokaciji ocenili z 1. Ocenjena stranišča niso primerno označena, primanjkovalo pa je tudi sanitarnega materiala.

Med pet najslabše ocenjenih občin so se uvrstili Celje, Gornja Radgona, Trbovlje, Škofja Loka in Domžale.

36 občin javnega stranišča nima

Po podatkih so pregledali javna stranišča 70 občin in jih ocenili glede na dostopnost, urejenost, označenost prostora, število sanitarij, sanitarij za invalide, opremo in higienski material. Kot so zapisali v društvu, jih veseli napredek pri urejenosti javnih stranišč v občinah. Skrbi jih sicer podatek, da kar 36 občin, ki so jih obiskali, javnih stranišč sploh nima.

Pregledali so tudi 53 bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji. V tej kategoriji je zmagal bencinski servis Petrol Starine, smer Ljubljana.



Katera javna stranišča so bila ocenjena in kako, lahko preberete na tej povezavi .