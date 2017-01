To so možje, ki bi bili radi šefi RTV

LJUBLJANA – Danes bo programski svet RTV Slovenije odločal o novem generalnem direktorju. Na razpis, ki je bil objavljen 2. decembra, se je prijavilo pet kandidatov, a sta bili vlogi Irene Ostroušak in Igorja Kadunca nepopolni. Kandidati za šefa RTV so zdajšnji v. d. generalnega direktorja Marko Filli, nekdanji kulturni minister Uroš Grilc in Igor Rozman, nekdanji šef produkcije Televizije Slovenije.

In kdo so kandidati za šefa RTV Slovenije?

Marko Filli je vsem dobro znan. Je trenutni v. d. generalnega direktorja. Položaj direktorja je prevzel maja 2010. Leta 2014, ko mu je potekel mandat, se je za njegov položaj potegovala tudi Nataša Pirc Musar, ki ji je programski svet sprva v začetku aprila potrdil mandat, nato pa je bil postopek razveljavljen in »obnovljen«, ker je zaradi neizpolnjevanja pogojev za člana programskega sveta državni zbor razrešil dva svetnika. Postopek so ponovili, Nataša Pirc Musar pa je izgubila večino. Nekdanja informacijska pooblaščenka je sprožila več postopkov proti RTV, a ni bila uspešna. Filli je ostal v. d. direktorja, zdaj pa se poteguje za ponovni štiriletni mandat.

Igor Rozman je pred leti na RTV vodil televizijsko produkcijo, zdaj pa je zaposlen v planski službi televizije. Ko je RTV vodil Žarko Petan, je bil njegov pomočnik za poslovno področje, nekaj časa pa je vodil tudi filmski sklad.

Uroš Grilc je v času, ko je vlado vodila Alenka Bratušek, vodil ministrstvo za kulturo. Zdaj je vodja urada za mladino na ljubljanski občini. Združenje novinarjev in publicistov je ob njegovi najavi za kandidaturo izjavilo, da bi bilo njegovo imenovanje na čelo RTV norčevanje iz zdrave pameti in vseh, ki si prizadevajo za neodvisnost civilne družbe in medijev od politike. Ob tem so poudarili, da je bil Grilc v zadnjem obdobju petih let minister in zato ne bi smel biti izvoljen v programski svet, a zakon mu ob tem sicer izrecno ne prepoveduje imenovanja na vodilni položaj RTV, kar je svojevrsten absurd.