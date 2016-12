Snežilo bo tudi v noči na četrtek

V osrednji Sloveniji decembra običajno (povprečje 1981–2010) pade med 80 in 100 mm dežja, na Goriškem več kot 130, na Gorenjskem blizu 110, v Mariboru 60, v Murski Soboti 50 mm.



Vse do božiča je bilo nekoliko, za nekaj desetink hladneje kot običajno. Notranjost države je bila pokrita s sivim oblačnim pokrovom, ki je segal do višine 800 m.

Napoved



V sredo bo v vzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, možne bodo občasne rahle padavine. Drugod bo delno jasno. Ponekod bo še pihal severozahodni veter.



Ponekod v notranjosti države bo občasno rahlo snežilo tudi v noči na četrtek. V četrtek se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Hladneje bo.



Nad večjim delom zahodne in južne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam in bo v noči na torek oslabljena hitro prešla Slovenijo. Pred njo od severozahoda v višinah doteka nad naše kraje precej topel in suh zrak.



Vreme za novo leto



Kot kažejo podatki, bodo dnevi od četrtka do nedelje pretežno sončni, jutranje temperature bodo od –5 °C, čez dan pa do 5. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Na zahodu je bilo jasnine več. Tudi v višinah so bile razmere prijetnejše. Dvaindvajsetega decembra je bilo na okoli 800 m nadmorske višine okoli –8 °C, med 1000 in 3000 m pa je bila temperatura zraka pozitivna. V zadnjih decembrskih dneh se bo ohladilo, zapihal bo severni veter. Več bo sončnega vremena, v vzhodni Sloveniji pa bo še občasno oblačno. Megle bo manj.



Leto toplejše kot običajno



Leto 2016 se bo izteklo s toplo vremensko bero. V večjem delu Slovenije je bilo toplejše kot v povprečju 1981–2010; od 0,9 °C v Celju do 1,6 v Mariboru. Letna količina padavin je bila blizu normalnih vrednosti. Praznični dnevi pa bodo brez snežnega pokrova.



Zimzelene rastline pokrijemo s smreko



V suhih decembrskih dneh je treba zimzelene rastline po potrebi zaliti, ker tudi takrat izgubljajo vodo.

Tepežki dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš lačen.



Priporočljivo jih je tudi prekriti s smrekovimi vejami ali drugimi prekrivali, da jih zaščitimo pred zimskim soncem. Pozimi lahko v odprtem sadnem vrtu dela veliko škode tudi divjad.



Če debel nismo že jeseni zavarovali z žično ograjo, slamo, koruznico, valovito lepenko in podobnim, je zdaj skrajni čas.



V dneh, ko je temperatura nad 0 °C, lahko obrezujemo živo mejo, da bo naslednje leto gostejša. December je tudi primeren čas, da poskrbimo za semena, korenike, gomolje in čebulice, ki nas bodo razveseljevale naslednjo sezono.



Lahko si vzamemo tudi čas za načrtovanje zasnove vrta in rastlin v prihodnjem letu.



Če imamo vrt pod tuneli, nas še vedno čakajo zimska solata, endivija, radič, kitajsko zelje. Če pa ne, si zato, da ne bomo preveč pogrešali vrta, omislimo zeliščni vrtiček na kuhinjskem oknu.