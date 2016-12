Sneg še pred novim letom?

LJUBLJANA – Vremenoslovci napovedujejo, da se bo v prihajajočem tednu nadaljevalo suho vreme. Jutri po precej jasno: »Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se lahko ponekod zadrži večino dneva. V višjih legah bo zelo toplo, predvsem tam bo ponekod pihal zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do –1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem ter v višjih legah do okoli 13 stopinj Celzija.« Na 1500 metrih računajte, da bo okoli 10 stopinj. Nad ničlo, še dodajajo.

Torek bo predvidoma jasen, le v osrednji in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne prehodno bolj oblačno, možna je tudi kakšna snežinka. V višjih legah ter ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji pričakujte severni do severozahodni veter.