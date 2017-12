Sneg močno ovira promet, na primorki zdrsi tovornjakov in kilometrske kolone

LJUBLJANA – Ponekod po Sloveniji sneži, na pot se ne odpravljajte brez zimske opreme. Vozne razmere so slabše kot običajno, zato so daljši tudi potovalni časi.

Foto: Dars

Zaradi zdrsa tovornega vozila je zaprta regionalna cesta Planina - Postojna.

Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Logatcem in Postojno v obe smeri, potovalni čas se podaljša za približno 20 - 25 minut.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer:

- na cestah Spodnja Idrija - Godovič in Col - Črni Vrh - Godovič;

- na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.

Zaradi poplavljenih cestišč pa so zaprte ceste Podskrajnik-Rakov Škocjan, Laze-Planina in Teharska cesta v Celju pri podvozu pod železniško progo.

Na nekaterih cestah je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Zaprti so prelazi Vršič, Jezerski vrh in Pavličevo sedlo, na avstrijski strani pa Korenskega Sedla so obvezne verige.

Ponekod na Gorenjskem težave na električnem omrežju Brez električnega napajanja je na območju Bohinja in Kranjske Gore ostalo devet transformatorskih postaj oziroma 99 gospodinjstev. Napake na daljnovodih na Elektru Gorenjska še odpravljajo.

Meja sneženja se bo do večera še spuščala

Zaradi precej mokrega snega je na višinah med 400 m in 700 m možnost krajevnih snegolomov.

Pri Arsu pravijo, da se bo meja sneženja do večera še spuščala. Na Kredarici in Kaninu je v zadnjih 24 urah zapadlo 85 centimetrov, na Voglu 75 centimetrov, v Ratečah pa 30 centimetrov snega. Arso opozarja da se bo snežna odeja danes in v petek le počasi sesedala, zato je velika nevarnost snežnih plazov.

Na Notranjskem in Kočevskem že sneži na okoli 500 metrov nad morjem. Meja sneženja se bo do večera še spuščala. pic.twitter.com/VkubBR6Yqc

— ARSO vreme (@meteoSI) 28 December 2017