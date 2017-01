Smrtonosni virus EV-D68 tudi v Sloveniji

LJUBLJANA – V Veliki Britaniji je zavladal pravi preplah zaradi smrtonosnega virusa EV-D68, zaradi katerega lahko otroci ostanejo celo paralizirani. Nevarni virus za katerega ni zdravila pa obstaja tudi v Sloveniji, a s podatki o točnem številu laboratorijsko potrjenih primerov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ne razpolagajo.

Hujši primeri v Sloveniji?

»Zaradi povečanega pojavljanja v Evropi pa smo se v letu 2014 pridružili skupni študiji, ki je potekala v več evropskih državah in ugotovili, da je bilo med vzorci, ki so bili odvzeti v Nacionalnem programu spremljanja gripe in drugih obolenj dihal tudi 24 (6,8 % testiranih vzorcev) takih, ki so bili okuženi z EV-D68. Za nobenega od teh primerov nam ni znano, da bi imel težak potek bolezni,« je na naše vprašanje odgovorila Katarina Prosenc Trilar z NIJZ in doda, da v letu 2014 naredili manjšo študijo, kjer so testirali otroke, ki so bili sprejeti zaradi obolenj dihal. »V 6,4 % (18 % testiranih vzorcev) so dokazali okužbo z EV-D68. Nobeden od teh otrok ni potreboval intenzivne nege. Podobno kot drugje po svetu pa so ugotovili, da so bili z EV-D68 pogosteje okuženi otroci, ki so že prej imeli astmo, se pravi, da so za ta virus nekoliko dovzetnejši.«



LONDON – V Veliki Britaniji so v minulem letu zabeležili 38 primerov smrtonosnega virusa EV-D68, inštitut za javno zdravje pa opozarja, da so najranljivejša skupina ravno otroci. V Ameriki je v minulih dveh letih za posledicami nevarnega virusa umrlo 14 oseb. Britanci so večina teh 38 primerov odkrili v spomladanskih in poletnih mesecih. Leta 2014 izbruhnil v ZDA je za sabo pustil več 100 paraliziranih otrok.

»Od 1. 1. 2016 do 1. 10. 2016 smo ponovno pretestirali vzorce, ki so odvzeti v nacionalnem programu spremljanja gripe in drugih obolenj dihal in v 2,3 % smo dokazali okužbo z EV-D68. Za nobenega od teh primerov nimamo podatka, da bi šlo za hujše obolenje. Kljub temu da vzorci v slovenskih študijah niso bili zbrani načrtno za odkrivanje EV-D68 ocenjujemo, da v Sloveniji za zdaj nimamo bistvenega porasta okužb s tem virusom.«

Prizadeto živčevje in smrt

Prosenc Trilarjeva je še pojasnila, da virus povzroča težko obolenje dihal. »Okužba lahko poteka asimptomatsko pa vse do akutnih respiratornih obolenj s pojavom oteženega dihanja, ki se pojavlja pogosteje kot pri običajnih prehladih povzročenih z virusi prehladov (npr. sorodni rinovirusi) in do težje potekajočih akutnih okužb dihal, ki zahtevajo hospitalizacijo. Občasno pride do prizadetosti živčevja (nevroloških simptomov) in smrti. Nevrološki simptomi so lahko podobni znakom okužbe s poliovirusi (virusi otroške paralize, ki je pri nas že izkoreninjena), pojavi se lahko akutna ohlapna paraliza ali akutni ohlapni mielitis. Ker je bolezenska slika tako raznolika in podobna drugim boleznim, je mogoče potrditi, da gre resnično za okužbo z EV-D68 le z laboratorijsko preiskavo,« je še pojasnila.

Dodala je še, da se EV-D68 prenaša pretežno kapljično. Fekalni oralni prenos ni izključen, saj so virus dokazali pri zelo hudih okužbah tudi v blatu. Inkubacijska doba ni natančno določena, a je verjetno takšna kot pri rinovirusih, to je povprečno 1,9 dni »Lahko 1 do 2 ali redko 3 dni. Skratka, inkubacijska doba (to je čas od okužbe do nastopa bolezenskih znakov) je pri teh virusih razmeroma kratka,« so še pojasnili na NIJZ in dodali, da v primeru okužbe specifičnega zdravljena ni, zato težje primere zdravijo podporno.