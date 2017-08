Smrti dojenčka na UKC: operirali so ga kar v laboratoriju

Kaj piše v poročilu? Poročilo navaja, da je zdravnik, ki je pri dojenčku pred diagnostičnim posegom opravljal EKG, ni zadostno izvedel oz. opisal rezultatov preiskave. Prav tako ni bil zadostno opravljen ultrazvočni pregled srca. Posledica tega je bila odločitev za visoko tvegan diagnostični poseg pod anestezijo. Med pripravo na ta poseg, že pod anestezijo, je dojenček umrl. Kot navaja poročilo, bi lahko glede na dojenčkovo zdravstveno stanje namesto izbranega diagnostičnega postopka, ki so ga želeli izpeljati in je bil invaziven, izvedli neinvazivni pregled na CT aparatu, za katerega ne bi bila potrebna anestezija ali sedacija. S tem bi »pomembno znižali tveganja ob indukciji anestezije«. Poleg tega diagnostični poseg ni potekal ob prisotnosti kirurga, niti niso imeli v prostoru na voljo aparature za zunajtelesni krvni obtok, čeprav bi jo morali imeti, še razkriva analiza. Tako so aparaturo za zunajtelesni krvni obtok nastavili šele dve uri po začetku oživljanja otroka.

Pred posegom tudi ni bil sklican konzilij zdravnikov, prav tako ni bila izvedena ocena predoperativnega stanja in tveganja, o spremembah na EKG in ultrazvoku pa niso obvestili anestezijske ekipe, saj teh sprememb zdravniki niso prepoznali. »Priprave na diagnostični poseg niso bile zadovoljive. Pred invazivnim diagnostičnim posegom bi moral biti o bolnikovem stanju obveščen anesteziolog, pripravljen aparat za zunajtelesni krvni obtok, kardiokirurg, intenzivisti pediatri,« je našteto v poročilu. To hkrati opozarja, da v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ni stalno prisotnega kompetentnega otroškega srčnega kirurga, ki bi lahko opravil nujen poseg na otroku. Tako so ob zapletu vpoklicali kardiokirurga za odrasle. Poseg na dojenčku opravili kar v laboratoriju Diagnostični poseg, med katerim je dojenček umrl, v UKC Ljubljana na otrocih izvaja le eden od specialistov pediatrov. Tudi ta - glede na število bolnikov s srčnimi napakami v Sloveniji - po mednarodnih merilih ne dosega zadostnega števila posegov, ki je vsaj 100 intervencij letno za vodilnega intervencijskega kardiologa, izpostavlja poročilo.

Nenazadnje pa je poseg, kot navaja poročilo, potekal v laboratoriju, ki prostorsko ni dovolj velik za namestitev nujne medicinske opreme pri urgentnih reanimacijskih posegih. Posledično so si bili ljudje in aparature fizično napoti. Težava, ki jo izpostavlja poročilo, je tudi oprema. Zunaj pediatrične enote za intenzivno medicino in tako tudi v omenjenem laboratoriju namreč nimajo hitro odzivnega aparata za zunajtelesni krvni obtok, ultrazvočni aparat službe za kardiologijo pa je iztrošen in zastarel. Poročilo, ki ga je izdelala pooblaščenka za varnost, v sklepnem delu navaja, da je mogoče predvidevati, da bi pri pravočasno zaznani motnji srčnega ritma na EKG dan pred posegom, ob ustrezno opravljenem ultrazvoku srca in pravilni oceni tveganja posega, diagnostični postopek in zdravljenje potekala drugače ali pa bi bila nekoliko odložena oz. bi bolnika poslali na zdravljenje v tuj kardiokirurški center z več izkušnjami pri obravnavi podobnih redkih in tveganih primerov. Tam bi tudi lahko zagotovili ustrezno obravnavo. »Glede na opise v strokovni literaturi je mogoče predvidevati, da bi bila na ta način večja možnost preprečiti smrt bolnika z ustreznim kirurškim zdravljenjem,« je zapisano v poročilu.