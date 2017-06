Smrt slovenskega novinarja

LJUBLJANA – V 90. letu starosti je umrl Zvone Kržišnik, novinar, publicist in šahovski mojster. Bil je med pionirji radijskega novinarstva, ki se mu je zapisal leta 1947, so sporočili iz družinskega kroga.

Kot so zapisali, je Kržišnik je v svojih člankih, feljtonih, uvodnikih in komentarjih gojil angažiran in izviren osebni slog, številni Slovenci pa so ga cenili po nedeljskih enournih radijskih reportažah. Na Radiu Ljubljana je delal 28 let kot novinar in urednik feljtonskih oddaj. Eno leto je urejal glasilo Občan, bil štiri leta direktor slovenskega Tanjuga (1976-1980) in šest let urednik revije TV-15 (1983-1989), predhodnice Svobodne misli.

Bil je tudi avtor publicističnih del Bitka na Sutjeski, Patrulja zvestobe in Slovenski politiki izza pomladi narodov. Za novinarsko delo je prejel tri Tomšičeve nagrade in številna druga priznanja. Kržišnikova velika ljubezen, ki ga je razveseljevala do smrti, je bil šah. Leta 1963 je postal tudi šahovski prvak Slovenije.