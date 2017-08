Smrt dojenčka na UKC: Cerar šokiran in pretresen

LJUBLJANA – Premier Miro Cerar je dejal, da je šokiran in pretresen zaradi dogodka na UKC Ljubljana, kjer je v začetku oktobra 2015 umrl dojenček, po analizi primera pa bi bilo smrt možno preprečiti. Kot je dejal, tako kot ministrica za zdravje pričakuje jasno poročilo in da bodo predstavniki vlade in pristojni organi v UKC odločno ukrepali.

»Takšne prakse moramo presekati, odpraviti,« je dejal predsednik vlade medijem ob robu obiska Agre in dodal, da je treba izboljšati kakovost javnega zdravstva in skrajšati čakalne vrste.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je namreč v začetku oktobra 2015 umrl 37 dni star dojenček s prirojeno srčno napako. Analiza primera je pokazala, da bi bilo smrt možno preprečiti, če bi se zdravniki pred diagnostičnim posegom, med katerim je umrl, bolj pripravili, izpostavlja pa tudi sistemske težave. Zaradi tega je bila zoper dva zdravnika, Tomaža Podnarja in Sama Vesela, vložena anonimna kazenska ovadba zaradi suma malomarnega zdravljenja. Slednja sta očitke v poročilu zanikala.

Pripravljajo se na srečanje

Ministrica Milojka Kolar Celarc od vodstva UKC zahteva poročilo o tem dogodku. Na UKC Ljubljana so sicer v torek zatrdili, da je bilo vodstvo šele v torek seznanjeno z analizo. Ob tem pa so navedli, da je vodstvo primer že pred časom predalo zdravniški zbornici, ki pa da junija letos ni ugotovila strokovnih pomanjkljivosti.

Iz zbornice so danes sporočili, da so poslali vabili vodstvu ministrstva za zdravje in UKC Ljubljani na delovno srečanje z namenom, da bi ponovno preučili uresničevanje priporočil mednarodnega nadzora iz poročila o delovanju otroške srčne kirurgije ter da bi se v najkrajšem možnem času uredile razmere.