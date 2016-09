Smrdel kot crknjena žival, zdravniki pa nič

LJUBLJANA – Čez slabe tri mesece bo minilo že deset let od dogodka, ki je Ljubljančanu Franciju Mehletu popolnoma spremenil življenje. Pa ne toliko zaradi zloma roke, ampak, kot trdi v 52.000 evrov vredni tožbi zoper UKC Ljubljana, zaradi tamkajšnjega nestrokovnega zdravljenja. Pisal se je 3. december 2006 in ura je bila okoli pol dveh popoldne, ko je Mehle padel v domači kopalnici. »Ko je bil že na tleh, sem prišla do njega. Takrat je bil pod vplivom alkohola,« se je spominjala njegova žena Olga Mehle, ki je bila včeraj kot priča zaslišana na sodišču. Tožnikovo stanje je namreč zanimalo pooblaščenko UKC Ljubljana Heleno Carlevaris Rožič, kar pa je pri tožnikovem odvetniku Davidu Slugi sprožilo manjše proteste, saj, kot je že na začetku ponovljenega sojenja opozoril, je namigovanje na opitost brez vsakršne povezave s škodnim dogodkom. Carlevaris Rožičeva je sicer menila, da obstaja velika verjetnost, da Mehle bolečin sploh ni zaznal zaradi zaužitja več tablet za blaženje bolečin, »možni razlog bi bil tudi uživanje alkohola«. »Še enkrat je treba omeniti dejstvo, da bolečina in smrad nista enakovredna simptoma. Smrad se razvije ob dekubitusu, bolečina pa lahko pomeni marsikaj. Ni dekubitusa brez specifičnega, povsem razpoznavnega smradu,« ji Sluga ni ostal dolžan.

