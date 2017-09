Smetišča neprimerna, Evropa toži Slovenijo

LJUBLJANA – Evropska komisija toži Slovenijo, so iz Bruslja sporočili Ministrstvu za okolje in prostor. Evropska komisija je vložila tožbo na Sodišče EU zoper Slovenijo, in sicer zato, ker za 21 odlagališč odpadkov do 16. 7. 2009 ni sprejela ustreznih ukrepov v skladu z Direktivo o odlagališčih in s tem ni izpolnila obveznosti, so sporočili z ministrstva.



Direktiva o odlagališčih določa standarde za varovanje zdravja ljudi in okolja, zlasti površinskih voda, podtalnice, tal in zraka pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja, obdelave in odlaganja odpadkov. V skladu s pravom EU naj bi v Evropi odlagali odpadke na odlagališča le varno in nadzorovano.



Njen namen je preprečiti ali čim bolj zmanjšati negativne učinke odlaganja odpadkov v celotnem življenjskem ciklu odlagališč. Tožba je bila Sloveniji vročena 22. avgusta 2017, odgovor na tožbo pa lahko Slovenija vloži v roku dveh mesecev od vročitve (temu roku se prišteje še deset dnevni rok zaradi oddaljenosti), so še sporočili.