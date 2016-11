Smetarka ni za kazen, s smetmi je zadovoljna

BREŽICE – »V občini Brežice lahko občani pri praznjenju težkih zabojnikov za odpadke že nekaj časa opazimo tudi žensko. Zaposlena je na Komunali Brežice. Po naših informacijah je končala na tem delovnem mestu po kazni, in ne enakopravnosti. Kaj je storila, da si je prislužila takšno kazen, ostaja neznanka. Dejstvo pa je, da prizor, kot je ženska, ki se vozi na zadnjem delu smetarskega tovornjaka in opravlja, kot se je do sedaj mislilo, moško delo, ni vsakdanji,« je bilo med drugim zapisano v anonimki, ki so nam jo v uredništvo Slovenskih novic poslali »občani občine Brežice« in ga naslovili z dilemo: Enakopravnost ali kazen?



A pri preverjanju zadeve ugotovimo, da se je na delo Komunale Brežice, podjetja, ki je pred petimi leti zraslo iz dela dejavnosti brežiškega KOP, v zadnjih nekaj mesecih vsul plaz anonimk, ki so romale na različne uradne ustanove; od policije, občine, na cel spekter inšpekcij, celo do računskega sodišča je segel glas o tem brežiškem javnem podjetju, a kršitev ni ugotovil nihče. Prijave so bile različne, nekaj se jih je nanašalo prav na omenjeno delavko. »Z delom, ki ga opravljam, sem zelo zadovoljna, sploh z delom na terenu, se pa ne želim javno izpostaviti v medijih,« je sporočila delavka in poudarila, da se je na delovno mesto komunalnega delavca javila sama.

