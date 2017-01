SMC žaluje, umrl je njihov soustanovitelj

LJUBLJANA – »Odšel je naš Horst Hafner, soustanovitelj Stranke modernega centra, večen optimist, borec za sočloveka in za to, da bi se Slovenija kot država vrnila na pravo pot. Bil je topla in izjemna oseba. Predvsem pa je bil Človek. Žal je izgubil bitko z boleznijo, a ostaja z nami. Ostaja v njegovih delih, predvsem pa v njegovih besedah, ki jih je rad dejal: 'Fantje, stopiti moramo skupaj. Za to, da bo vsem boljše.',« je na družabnem omrežju zapisal predsednik državnega zbora Milan Brglez.

»Dragi Horst, toliko bi ti rad še povedal, o tolikih zadevah bi se rad še pogovoril s tabo, a se ne bom mogel. Ostal pa mi bo spomin nate in na vse, kar si dobrega storil za stranko, zame in za našo skupno domovino. Naj ti bo lahka slovenska zemlja,« se je poslovil v čustvenem zapisu.