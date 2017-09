SMC v boj za predsednico pošilja Makovec Brenčičevo

LJUBLJANA – Kandidatka največje vladne stranke na predsedniških volitvah bo ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Predsednik SMC Miro Cerar jo je po seji sveta stranke označil za pogumno in odločno. »Ne ponuja le videza, ampak tudi vsebino in srce,« je dejal in ocenil, da ima kandidatka realno možnost za uvrstitev v drugi krog in zmago na volitvah.

Po Cerarjevih besedah je svet stranke s soglasno podporo kandidaturi Makovec Brenčičeve izkazal, da verjamejo v njo, da je resna in da prinaša svež odnos do te funkcije. »Danes je res velik dan za SMC, saj prvič podpiramo kandidatko za najvišjo funkcijo v državi,« je v izjavi novinarjem po nocojšnji seji sveta dejal Cerar.

Pogumna in odločna

Makovec Brenčičeva, ki sicer ni članica stranke, bo po njegovih besedah v petek tudi sama nastopila v javnosti, se predstavila in se stranki pridružila na skupnem srečanju SMC v Mariboru. Spomnil je na to, da je kandidatka aktualna ministrica za izobraževanje, znanost in šport, da je za njo uspešna profesorska kariera in je bila zelo aktivna tudi na mednarodnem področju. Po Cerarjevem mnenju ima nedvomno vse potrebne izkušnje za predsedniško funkcijo. »Naša Maja je pogumna, odločna, ne boji se dajati izjav o pomembnih in konkretnih vprašanjih, četudi so težka. Je vedno odprta za dialog in verjamem, da je pravi in najboljši kandidat za to funkcijo,« je poudaril Cerar. Po njegovih ocenah je zavezana pravim vrednotam, tistim, ki jih podpira tudi SMC.

Po Cerarjevih besedah v SMC verjamejo v to, da ima kandidatka ob pomoči stranke realno podporo oziroma možnosti za uvrstitev v drugi krog na oktobrskih predsedniških volitvah in nato tudi za zmago.