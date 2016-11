SMC je na twitterju Janšo nekam poslal

Cerar in Janša si menda že od predvolilnih soočenj leta 2014 nista bila tako blizu kot na tej sliki. Foto Uroš Hočevar

LJUBLJANA – Tvit, objavljen med sejo državnega zbora o interpelaciji o delu in odgovornosti vlade v uradnem profilu Stranke modernega centra (SMC) na družabnem omrežju twitter, naj bi bil »v nasprotju s standardi dela in komuniciranja največje vladne stranke«, zapisal pa naj bi ga neki strokovni sodelavec SMC. To priznava tudi SMC. Glasil se je namreč: »Ni važno, ali je začetek seje ob 9.00 ali je njen konec ob 1.00. 'Ta stranka je zmagala na nepošten način. Jaz sem žrtev.' Pejt u k...c.«

