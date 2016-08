SLS: odločitve o izključitvi Marjana Podobnika iz stranke še ni

LJUBLJANA – Razsodišče SLS danes še ni odločilo o izključitvi Marjana Podobnika iz stranke. Kot je po seji povedal njegov predsednik Miran Gorinšek, so sejo prekinili, dokler statutarnopravna komisija SLS »ne poda razlage, kako pravilno oblikovati sklep«. Slednje naj bi se predvidoma zgodilo v ponedeljek, ko naj bi tudi nadaljevali sejo.

Po besedah predsednika razsodišča SLS Gorinška so danes opravili široko razpravo o odločitvi občinskega odbora SLS Velike Lašče, da se Podobnika ne izključi iz stranke. »V želji, da ne prehitevamo stvari in da nekomu ne naredimo krivice, smo se odločili, da sejo prekinemo, dokler nam statutarnopravna komisija ne poda razlage, kako pravilno oblikovati sklep. To se bo zgodilo predvidoma v ponedeljek zjutraj, ko bo razsodišče tudi nadaljevalo sejo in sprejelo odločitev,« je povedal. Za kakšen sklep gre, pa ni povedal.

Občinski odbor SLS Velike Lašče je namreč v začetku avgusta zavrnil predlog za izključitev nekdanjega predsednika SLS Marjana Podobnika iz stranke, ki jo je predlagal izvršilni odbor SLS. Slednji se je zato pritožil na razsodišče SLS, katerega odločitev naj bi bila dokončna.

Današnje seje razsodišča sta se sicer udeležila tako Podobnik kot predsednik SLS Marko Zidanšek. Slednji je namreč prepričan, da je Podobnik kršil statut in kodeks etičnega ravnanja SLS z dajanjem neresničnih izjav v javnosti. Prav tako je nedavno spomnil na fizični incident na kongresu Nove generacije SLS.