Sloviti Rus v Maribor v šolo baleta

MARIBOR – Študenta sta postala solista SNG Maribor – Anton Bogov in Tijuana Križman Hudernik na katera je akademija še posebej ponosna.

Slovenija je bila do sedaj edina država v Evropi, ki ni imela plesne in baletne umetnosti na visokošolskem nivoju, zato so morali naši plesalci pridobiti izobrazbo na tujih akademija. V sodelovanju z uglednimi umetniškimi ustanovami v svetu in iz sosednjih držav so na študij Baleta vključeni v pedagoški proces najuglednejši domači in tuji plesni pedagogi in umetniki.

Študentje Akademije za ples imajo možnost mednarodne izmenjave, kjer bodo pridobili najboljše izkušnje.