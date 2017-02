Slovensko zakladnico oskubli Lahi in Avstrijci

LJUBLJANA – V Narodnem muzeju Slovenije so predstavili zajetno monografijo o arheoloških najdbah v Mušji jami pri Škocjanu na Krasu. »Pred nami je temeljna in analitična objava depoja iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu, največjega prazgodovinskega depoja z ozemlja Slovenije,« je povedala direktorica muzeja mag. Barbara Ravnik. »V obsežni monografiji, ki so jo pripravili Biba Teržan, Elisabetta Borgna in Peter Turk s sodelavci – knjiga velikega formata ima kar 764 strani –, so v ločenih študijah predstavljene vse zvrsti predmetov, ki so jih odkrili v depoju. Gre za več kot 800 bronastih in železnih predmetov napadalnega in obrambnega orožja, posodja in noše. Akad. prof. dr. Biba Teržan je dodala, da sta Škocjan in Mušja jama eno najbolj zagonetnih arheoloških najdišč v Sloveniji: »To je brezno, in ne jama, v njem je bilo najdeno ogromno število bronastih in železnih predmetov.«



Objavljene so tudi speleološke študije brezna, temeljita zgodovina raziskav in študija o kemični sestavi deponiranih bronastih predmetov. Najdišče je bilo eno osrednjih nadregionalnih svetišč v sredozemskem in srednjeevropskem prostoru v pozni bronasti in zgodnji železni dobi, to je od 13. do 8. stoletja pred našim štetjem.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.