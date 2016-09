Slovensko etno vas bo preselil v Avstrijo

KAMNIK – Spomladi je po svetovnem spletu zakrožil oglas za delo, ki so ga v angleškem jeziku objavili na profilu na facebooku Eko resorta pod Veliko planino. Video, ki je nastal v vasici Godič pri Kamniku, si je ogledalo več kot milijon ljudi po vsem svetu. Eden izmed izbranih kandidatov, ki so dobili tako imenovano sanjsko službo (delo pastirja), je ameriški milijonar, direktor podjetja s programsko opremo iz Bostona Erik Mathew. V kamniški etno kamp bo prispel ta četrtek. Čez nekaj dni v Eko resortu pripravljajo tudi uradno odprtje, in čeprav je zanj vse nared, je usoda kampa v resnici še nejasna. Gradbena inšpekcija je namreč odredila, da se morajo skorajda vsi objekti v kampu – porušiti.



Črna gradnja ali zgolj nagajanje?



»Odločba še ni pravnomočna, saj sem se nanjo pritožil,« nam je povedal vodja Eko resorta pod Veliko planino Matjaž Zorman. Gradbena inšpekcija je rušenje vseh 17 lesenih hišic, ki so namenjene bivanju gostov, in dvojnega kozolca, pod katerim je urejen bar, odredila, ker je kamniška občina v času gradnje resorta spremenila prostorski načrt. To pomeni, da se je spremenila namembnost zemljišča, na katerem stoji kamp v Godiču. Kot nam je razložil kamniški župan Marjan Šarec, je bil Zorman s to spremembo seznanjen, še preden je začel graditi Eko resort: »Sprememba prostorskega načrta za to zemljišče je bila načrtovana že pred leti in o tem smo gospoda Zormana, ko je prišel po dovoljenja, tudi obvestili.«



Zorman bi zato vso potrebno dokumentacijo moral pridobiti še pred spremembo prostorskega načrta, ki so jo na občini sprejeli 21. oktobra lani. A je, tako občina, razen za hišo, v kateri so urejene sanitarije, ni. To je tudi razlog, da je inšpekcija odredila rušenje skoraj vseh objektov v novo nastalem kamniškem etno kampu. Direktor Eko resorta je kljub temu prepričan, da mu bo s pritožbo uspelo ustaviti vse postopke: »Takšne birokratske vojne so možne samo v Sloveniji. Inšpekcija nam stalno visi za vratom, zoper nas je bilo podanih več kot sto prijav. Večinoma jih je vložil najbližji sosed, ki nam nagaja, že odkar smo tukaj. Eko resort ni črna gradnja, čeprav ga mnogi želijo tako prikazati.«

