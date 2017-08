Slovenskim koscem za las ušli dve kolajni

LUZERN – V mestecu Ingenbohl ob Luzernskem jezeru v Švici je bilo od 18. do 20. avgusta peto evropsko prvenstvo v ročni košnji. Udeležili so se ga kosci in kosice iz Italije (Južna Tirolska), Avstrije, Nemčije, Španije (Baskija), Anglije, Češke, Slovaške in Slovenije.

Najelitnejše in najstarejše tekmovanje v ročni košnji v Evropi organizirajo na vsaki dve leti, začetki pa segajo v leto 1969, ko sta Bavarska in Tirolska pripravili meddeželno tekmovanje. Pozneje so se pridružile še druge dežele, tudi Slovenija. Prvo evropsko prvenstvu je bilo v Nemčiji leta 2009, drugo 2011. pri nas v Cerkljah na Gorenjskem, tretje na Tirolskem, četrto v Baskiji in peto letos v Švici.

Iz Slovenije se je dogodka udeležilo devet koscev, pet kosic, mladinec, dve časomerilki, trije sodniki in dvajset navijačev. Kar sedem naših koscev in kosic je bilo iz družine Krek iz Jame pri Kranju, sestavljali so skoraj polovico slovenske reprezentance.

74 let je imela najstarejša tekmovalka, Slovenka.

Našo državo so zelo uspešno predstavili citrarka Damjana Praprotnik iz Dvorij pri Cerkljah, ki so jo spremljali harmonikarja ter skupina v slovenskih narodnih nošah – ta je zaplesala na obrežju jezera na mestnem trgu v kraju Brunnen.

Prvi so tekmovali mladinci in mladinke, pri tem pa se je 13-letni Maj Janža iz Bratoncev v občini Beltinci odlično odrezal: parcelo, veliko 5 krat 7 metrov, je pokosil v 95 sekundah in z 21 kazenskimi točkami za samo štiri sekunde zgrešil tretje mesto.

Tudi ženske so morale pokositi parcelo, veliko 35 kvadratnih metrov: evropska prvakinja je postala Avstrijka, Petra Kolar iz Pletovarij pa je med tridesetimi tekmovalkami dosegla odlično 9. mesto s časom 88 sekund, kar je daleč najboljša slovenska uvrstitev na dozdajšnjih evropskih tekmovanjih. Petra je za čistočo pokošene parcele dobila najboljšo oceno oziroma samo 1,5 kazenske točke. Romana Krek je bila 19., Marija Veršič z Brezovice 23., Mateja Čarman s Topol nad Medvodami in Sabina Čarman z Jame pa so se uvrstile v drugo polovico sodelujočih.

V kraljevi disciplini, kjer so moški kosili sto kvadratnih metrov, je nalogo najbolje opravil in s tem postal evropski prvak Avstrijec Bernhard Selinger; parcelo je pokosil v dveh minutah in trinajstih sekundah ter prejel 23 kazenskih točk. Odlično četrto mesto je osvojil Matej Pibernik iz Moravč, ki je z izrednim časom 2 minuti in 24 sekund ter 34 kazenskimi točkami za pol sekunde zaostal za tretjim mestom, a to je daleč najboljša slovenska uvrstitev v zgodovini evropskih prvenstev.

Roman Krek z Jame pri Kranju je pri 57 letih zasedel odlično 28. mesto, 39. je bil David Avgustinčič z Vrhtrebnjega. Tudi preostali naši tekmovalci, Miha Čarman z Jame pri Kranju, Gašper Čarman s Topol nad Medvodami, Janez Jezeršek iz Otaleža, Jože Oblak iz Zaloga pri Golniku, Jaka Krek z Jame pri Kranju in Darko Čas iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, so se med 63 udeleženci dobro odrezali.

Najstarejša tekmovalka je bila Slovenka, 74-letna Marija Veršič z Brezovice, ki je za nagrado prejela novo kosišče in koso.

Avstrijci so zmagali ekipno v moški in ženski kategoriji ter bili skupni zmagovalci petega evropskega prvenstva. Slovenke so bile pete, moški pa šesti. Tekmovanje si je ogledalo več kot deset tisoč ljudi. Za slovenske kosce in kosice je navijalo precej Slovencev, ki živijo v Švici, še posebno pa so bili veseli pomoči in navijanja Luke Uršiča iz okolice Luzerna, po rodu iz Gorenjske.