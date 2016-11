Slovenski zajtrk visoko nad oblaki

Slovenski najboljši sosed Mercator je kot eden od stebrov akcije Tradicionalni slovenski zajtrk s prav posebno prijetno domislico še v temnih jutranjih urah razgrnil optimizem med potnike, ki so čakali na vkrcanje za polete po Evropi na največjem domačem letališču.

»V Mercatorju podpiramo Tradicionalni slovenski zajtrk že vse od začetka. S tem želimo pomagati pri ozaveščanju ljudi o pomenu zajtrka ter podpreti samooskrbo s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Slovenski zajtrk na letališču so v sodelovanju z nami omogočili Aerodrom Ljubljana, Ljubljanske mlekarne, Mlekarna Celia, Evrosad in Pekarna Grosuplje,« smo slišali med deljenjem vrečk z zajtrkom. V njej so vsi jutranji potniki našli žemljo, med, maslo, sirček, mleko in jabolko, pripravljenih paketov pa je bilo krepko prek tisoč. Pomislili so tudi na vse zaposlene na letališču, saj so se po oskrbi potnikov in pripravi na prihod prvih letal iz tujine podali še po celotnem kompleksu.

»Česa tako prijetnega sredi piste pa še nisem doživel,« se je nasmehnil angleški pilot manjšega tovornega letala hitre pošte, namenjenega proti Atenam, in dodal, da bo zajtrk pojedel v kabini. Veliko nas je bilo, ki zagotovo preskočimo najbolj pomemben obrok dneva, tokrat smo se za hip zaustavili, sedli in snedli ponujeno. Začetek dneva je bil prijetno drugačen.