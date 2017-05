Slovenski vremenoslovci napovedali, kakšno poletje prihaja

LJUBLJANA – Potem ko so vroče poletje napovedali tuji vremenoslovci , so se opogumili še naši in v daljšem zapisu sklenili, »da se nam letos verjetno obeta nadpovprečno vroče poletje, kar pomeni tudi povečano možnost vročinskih valov«.

Napovedi, na katere se vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) najbolj opirajo, pripravlja ECMWF (Evropski center za srednjeročno napoved). Članica tega centra je tudi Slovenija. Verjetnost, da bo pri nas poletje (meseci junij, julij in avgust) toplejše od dolgoletnega povprečja, ocenjujejo s 70- do 80-odstotno verjetnostjo. Največje odstopanje temperatur od dolgoletnega povprečja napovedujejo zlasti za južno polovico Evrope in Sredozemlje.

O padavinah pa je še težje kaj povedati

Ob tem pa se je treba zavedati, da so znotraj tega intervala tudi hladnejša in toplejša obdobja. »Žal relativno dovolj zanesljive podrobnejše napovedi ni mogoče pripraviti za več kot kakšen teden dni v naprej. Sezonske napovedi so sicer uporabne za velike gospodarske, energetske in kmetijske sisteme. Na podlagi teh je mogoče predvideti porabo energije, porabo vode in podobno,« pravijo naši vremenoslovci, ki kljub nehvaležnosti napovedovanja vremena za poletje pravijo, da bo to najbrž nadpovprečno vroče, z vročinskimi vali. Količina padavin pa je še veliko bolj krajevno spremenljiva in zato napoved še bolj nezanesljiva, dodajajo.