Slovenski ribiči v težavah? Hrvati pošiljajo položnice

ZAGREB – Hrvaško notranje ministrstvo je danes sporočilo, da so slovenski ribiči v Piranskem zalivu v 235 primerih kršili meddržavno mejno črto, med njimi pa je osem takih, ki so najpogosteje šli čez mejno črto in lovili na hrvaški strani zaliva. Napovedali so, da bodo zaradi prekrškov na domače naslove osmih ribičih poslali plačilne naloge.

Po pošti?

Hrvaško notranje ministrstvo je zapisalo, da imajo policisti dokumentiran vsak prekršek slovenskih ribičev v Piranskem zalivu. Kot so poudarili, osem slovenskih ribičev ni kršilo samo hrvaških zakonov o nadzoru državne meje in morskem ribištvu, temveč tudi zakon Evropske unije o schengenski meji in uredbi EU o ribištvu.

Napovedali so, da bodo plačilne naloge zaradi prekrškov na podlagi zakona o nadzoru hrvaške meje poslali slovenskim ribičem na njihove domače naslove. V skladu z uredbo o ribištvu EU so zahtevali tudi podatek za sprožitev postopkov glede ribarjenja, so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva. Kot so dodali, bodo plačilne naloge pošiljali v skladu s hrvaškim zakonom o prekrških.

Zakon med drugim določa, da se dostava nalogov opravlja v skladu z mednarodnimi pogodbami ali običajno prakso. Zakon navaja, da je plačilne naloge mogoče poslati tudi po pošti, če druga država temu ne nasprotuje.

Slovenija kaznuje

Če slovenski ribiči kazni ne bodo plačali, ima lahko pravnomočni postopek za posledico tudi izvajanje posebnih ukrepov, vključno s postopki hrvaške policije do toženih strank pri prehodu državne meje, so še zapisali.

Hrvaško zunanje ministrstvo je danes napovedalo, da bo Hrvaška začela pošiljati kazni za prekrške slovenskim ribičem zaradi »ribolova na hrvaških območjih morja«. Z diplomatsko noto so se danes odzvali na petkovo objavo slovenske policije, da so odposlali prvih 14 plačilnih nalogov hrvaškim ribičem za kršitve na morju.