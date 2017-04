Slovenski Pipistrel v partnerstvo z Uberjem: razvijajo leteče taksije

DALLAS, AJDOVŠČINA – Ajdovski proizvajalec letal Pipistrel je z ameriškim Uberjem, ki upravlja aplikacijo za naročanje prevozov, sklenil partnerstvo pri razvoju električnega letalnika z navpičnim poletanjem za namene prevozov v velemestih. Skupni cilj podjetij Uber in Pipistrel je, da bi prva demonstracijska plovila poletela do leta 2020.

»Ponosen in navdušen sem, da je Uber prepoznal naše znanje, izkušnje in vodilni položaj na področju električnega letalstva. To partnerstvo označuje začetek zanimive poti proti popolnoma novim načinom potovanja, ki uporabnikom ne bodo prihranili samo časa, temveč bodo predvsem prijaznejši do okolja,« je ob sklenitvi partnerstva dejal direktor Pipistrela Ivo Boscarol.

Omrežje Uber Elevate Network

Pogodba z Uberjem predvideva obsežen razvoj električnih plovil VTOL (Vertical Take Off and Landing – zračna plovila z navpičnim vzletanjem in pristajanjem), so sporočili iz Pipistrela. S tem želijo izpolniti svoje poslanstvo, to je zagotovitev varnega in zanesljivega prevoza vsem svojim strankam ne glede na to, kje se nahajajo.

Cilj partnerstva je uporabnikom bodočega omrežja, ki so ga poimenovali Uber Elevate Network, omogočiti, da bodo lahko naročili prevoz s Pipistrelovim VTOL-plovilom, so še pojasnili. Uber namreč načrtuje vzpostavitev stalno delujočega omrežja električnih VTOL-plovil za osebni transport in dostavo v velemestih. Partnerski mesti sta Dubaj v Združenih arabskih emiratih in ameriški Dallas.

Pipistrel bo razvil letala za krajše razdalje znotraj mestnega prometa na podlagi specifikacij zmogljivosti VTOL, Uber pa bo sodeloval pri razvoju programske in strojne opreme za nadzor zračnega prostora in upravljanje plovil VTOL znotraj mreže ter zagotovil vmesnik, ki bo omogočal povezavo s kontrolorji zračnega prostora, še pojasnjujejo v Pipistrelu.

2020 prva demonstracijska mreža

»Pipistrel je edino podjetje na svetu, ki danes serijsko izdeluje in prodaja električna letala. Z novo tovarno, ki bo povečala njihove proizvodne zmogljivosti, so pomemben partner, ki bo omogočil, da Uberjeva mreža plovil VTOL postane realnost,« je ob podpisu partnerske pogodbe povedal direktor letalskega inženiringa Uber Mark Moore.

Poleg Pipistrela bosta z Uberjem pri tem projektu po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sodelovali še ameriško podjetje Bell Helicopter in brazilski Embraer. Za cilj so si zadali, da bodo za svetovno razstavo v Dubaju, ki bo leta 2020, vzpostavili prvo demonstracijsko mrežo, v Dallasu pa naj bi bila mreža delujoča do leta 2023.

Pogodba težka 350 milijonov evrov

Ajdovsko visokotehnološko podjetje Pipistrel, ki je lani s kitajsko družbo Sino sklenilo 350 milijonov evrov vredno partnerstvo na področju letalstva in tako vstopilo v novo obdobje razvoja, je usmerjeno v razvoj električnih pogonov in drugih tehnologij za trajnostno mobilnost v letalstvu.

V okviru projekta Hipstair je Pipistrel skupaj z mednarodnimi partnerji, med katerimi je nemški velikan Siemens, razvil hibridni električni pogonski sklop za letala. V sodelovanju z nemškim nacionalnim inštitutom za letalske in vesoljske tehnologije DLR pa je Pipistrel naredil hibridno letalo s tehnologijo vodikovih celic, ki je lani jeseni prvič poletelo z letališča v Stuttgartu.

Boscarol je že večkrat izpostavil tudi svojo vizijo množične uporabe letalnikov na električni pogon pri vsakodnevnih prevozih v velemestih.