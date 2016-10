Slovenski pedofilski klovn: Ti bom lu**** polizal

Policija poroča in poziva V ponedeljek, 16. 10. 2016, popoldne so bili koprski policisti obveščeni, da je v Hrvatinih blizu osnovne šole nekdo preoblečen v klovna prestrašil skupino otrok. Na obrazu je imel belo masko in krajšo rdečo lasuljo. Včeraj so ga otroci ponovno opazili v bližini šole. Policisti zbirajo obvestila. Opozarjajo, da ima tako početje znake prekrška, lahko celo kaznivega dejanja, čeprav gre zgolj za potegavščino. Kdor bi bil priča takemu dogodku ali ima informacije o osebah, ki to počnejo, naj podatke čim prej sporoči policiji na intervencijsko število 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.