Slovenski par odprl hotel na Hrvaškem

»Rovinj nama je bil že dolgo všeč, ker ima zanimivo staro mestno jedro in prekrasen rt Punta Corrente, ki je idealen za sprehode in šport. Ima tudi lepe plaže na omenjenem rtu in na otokih Katarina ter Crveni otok. Poleg tega se v zadnjih letih razvija v luksuzno destinacijo, saj nekdanja Tobačna tovarna Rovinj veliko vlaga v nove luksuzne namestitve. To so razlogi, ki so nas prepričali, da se investicija izplača. Prevladala pa je tudi bližina, Dalmacija se je zdela predaleč,« pravi Janez Bidovec. Kljub temu v vrsti možnosti ni bilo nobene takšne, ki bi jima v celoti ustrezala. »Nekje ni bilo pogleda na morje, drugje je bilo premalo prostora, spet drugje nerešeno lastništvo in podobno.« Potem sta z ženo po naključju v samem jedru Rovinja videla lokacijo, ki je bila skupek iskanega.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«