Slovenski obveščevalec v Makedoniji vohunil za predsednikom

SKOPJE, LJUBLJANA – Makedonska policija je sredi aprila prijela slovenskega agenta varnostne in obveščevalne službe, ki je z velikim dronom s pritrjeno kamero snemal v bližini počitniške rezidence makedonskega predsednika Gjorga Ivanova na Ohridskem jezeru, je poročal Pop TV. Slovenca so najprej osumili vohunjenja, nato pa so ga le oglobili. Makedonskim policistom se je predstavil kot agent slovenske varnostne in obveščevalne službe. Identificiral se je z Natovo člansko izkaznico in povedal, da je sicer na misiji v Neaplju. V Makedoniji naj bi bil zasebno, na dopustu, dron pa da je njegova last in da ga je spuščal z otrokom.

Makedonska policija je slovenskega obveščevalca nemudoma pridržala ter mu zasegla osebne dokumente in dron. Posumili so, da gre za vohunjenje, o vsem tem pa so obvestili tudi zunanje ministrstvo.

Mors: Slovenec ni deloval pod krinko

V reševanje slovenskega agenta, da ta ne bi zaradi vohunjenja ostal v makedonskem priporu, se je potem vključil najvišji aparat obrambnega ministrstva. Agent jo je na koncu odnesel zgolj s 500 evri kazni za prekršek, vrnili pa so mu tako dron kot tudi osebne dokumente. Z družino je Makedonijo nemudoma zapustil, še poroča televizija in dodaja, da pri Morsu vztrajajo, da ni deloval pod krinko.