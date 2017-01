Slovenski avto leta 2017 je peugeot 3008

LJUBLJANA – Zmagovalec jubilejnega 25. izbora za slovenski avtomobil leta je peugeot 3008, ki je premagal alfa romea giulio in volkswagna tiguana. Za prvo trojico sta se uvrstila renault megane in kia sportage. Pri izboru sodeluje več slovenskih medijev, avto leta 2017 pa so razglasili v četrtkovi oddaji Avtomobilnost na TV Slovenija.

Druga generacija Peugeotovega modela 3008 je slavila s 40 točkami, v finale, v katerem odločajo uredništva sodelujočih medijev, pa je prišla tudi z največ glasovi iz glasovanja bralcev, poslušalcev in gledalcev.

Gre za drugi naziv avta leta kakšnega Peugeotovega modela. Leta 2002 je avto leta postal model 307.

Model giulia proizvajalca Alfa Romeo je na drugem mestu zbral 31 točk, druga generacija Volkswagnovega tiguana pa 26 točk. Četrta generacija Renaultovega megana je osvojila 19 točk na četrtem mestu, peta pa je bila z 12 točkami četrta generacija Kijinega cestnega terenca sportage.

Pri izboru sodelujejo Večer in Evo magazin, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, portal Siol.net, Avtomagazin, Val 202 ter oddaja Avtomobilnost TV Slovenija.