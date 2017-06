Slovenski agent res vohunil v Makedoniji?

Že sredi aprila se je v Makedoniji zgodil nenavaden vohunski pripetljaj, v katerega je vpletena Slovenija. Kot je poročal POP TV, je makedonska policija prijela slovenskega agenta Varnostno-obveščevalne službe, ki je z velikim dronom snemal v bližini počitniške rezidence makedonskega predsednika Gjorga Ivanova ob Ohridskem jezeru. Dogodek se na prvi pogled zdi precej neverjeten, sploh če dodamo še našo ugotovitev, da se je prav v času incidenta odvijalo dvodnevno srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Makedonije v Skopju, na katerem so se Kolinda Grabar Kitarović, Gjorge Ivanov in Borut Pahor pogovarjali o težavah z migranti na grško-makedonski meji.



Odnesel jo je samo z globo



Zgodilo se je 14. aprila letos in res gre za uslužbenca ministrstva, smo izvedeli na Morsu. Niso pa jasneje opredelili, ali je vpleteni res agent Varnostno-obveščevalne službe, kot naj bi se menda kar sam predstavil makedonskim policistom, ki so ga zalotili pri nenavadnem početju, pri katerem ga je spremljal otrok. Makedonska policija je domnevnega vohuna nemudoma pridržala ter mu zasegla osebne dokumente in dron, o dogodku pa so obvestili zunanje ministrstvo. Domnevno naj bi se v reševanje vključilo tudi obrambno ministrstvo, vendar so nam tam potrdili le, da so domnevnega vohuna zaradi prekrška, in sicer nedovoljene uporabe drona, tamkajšnji pristojni organi sankcionirali z začasnim odvzemom drona in denarno kaznijo 500 evrov. »Po plačilu kazni so mu opremo, dron in dokumente vrnili, nato pa je z družino odpotoval iz Makedonije. Ob tem bi želeli posebno poudariti, da se je dogodek zgodil v prostem času uslužbenca, da je uporabil svojo osebno opremo in da v času bivanja v Republiki Makedoniji ni imel nobenih službenih dolžnosti.«



Poslansko vprašanje



Ali gre za naključje ali ne, še ne moremo vedeti, tudi tega ne, ali je bil domnevni obveščevalec res samo na počitnicah. O slednjem močno dvomi poslanec Socialnih demokratov Janko Veber, sicer nekdanji obrambni minister, ki je o domnevnem vohunjenju pred časom prejel anonimno pismo. »Če se trditve iz anonimke izkažejo za resnične, gre za velik poseg v suverenost druge države, kakršnega si Slovenija ne bi smela privoščiti. Po informacijah, ki so zakrožile, naj bi šlo za visokega častnika Slovenske vojske, ob tem pa močno dvomim oziroma si težko predstavljam, da bi bil vse skupaj le počitniški spodrsljaj,« nam je povedal. Janko Veber je zato, ker se mu zdi zadeva zelo resna in vsekakor zahteva odgovore, na slovensko vlado naslovil pisno poslansko vprašanje, kdo je napotil častnika SV z dronom v Makedonijo in kakšni so bili cilji vohunjenja, v čigavem imenu ter na čigav račun.