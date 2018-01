Slovenska pamet izumila orožje proti korupciji

MARIBOR – Slovenski znanstvenik Matjaž Perc je sodeloval pri razvoju računalniškega algoritma, ki lahko vnaprej, še preden se zgodijo, napove korupcijske škandale.



Perc, eden najbolj citiranih fizikov, je skupaj s tremi brazilskimi soavtorji objavil poročilo v Journal of Complex Networks, v katerem pišejo, da bo v prihodnosti mogoče identificirati, kdo bo imel velike vloge v korupcijskih škandalih. Njihove ugotovitve bi lahko uporabili v boju proti korupciji.

Majhno žarišče korupcije

Znanstveniki na čelu s Percem so osnovali dinamični sistem, ki sloni na vseh brazilskih korupcijskih škandalih zadnjih 27 let. Uporabili so časovno analizo, da bi ugotovili, kako se korupcijska mreža razvija skozi leta. Ustvarili so model s 400 vozlišči, ki predstavljajo posameznike ter povezave med tistimi, ki so bili vpleteni v 65 razkritih in javnosti dobro znanih korupcijskih škandalov. Eno glavnih odkritij znanstvenikov je, da korupcijo izvaja majhna skupina ljudi ter da so politični škandali povezani z volilnimi ciklusi.

Korupcije se ne da skriti

»Prihodnje 'vzorce zločina' lahko natančno napovemo, sodeč po dinamični strukturi korupcijskih omrežij. Na kratko, pokazali smo, da politično koruptivno dejanje razkrije skoraj vse svoje skrivnosti, ko ga analiziramo na področju korupcijskih omrežij,« je v poročilu med drugim zapisal Perc.



Začeli bodo v Sloveniji

Perc bo skupaj s kolegi to tehniko najprej uporabil v Sloveniji, kmalu pa bi se lahko korupcije lotili tudi globalno. Za blog Phys.org je napovedal, da se bodo najprej lotili etike financiranja raziskav, največji izziv pri tem pa je pridobivanje obsežnih in zanesljivih podatkov.