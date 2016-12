Slovenka v Belo hišo, Cerar pa v ZDA pošilja moža hrvaške diplomatke

Grda provokacija Hrvaško veleposlaništvo v Sloveniji je pred božičnimi prazniki državnim institucijam poklonilo nenavadno darilo, za katero so menda nekateri ocenili, da gre za nedopustno provokacijo. Hrvaški mediji so zapisali, da se je hrvaško veleposlaništvo v Sloveniji odločilo, da pokloni Kraševo bombonjero, na kateri je zemljevid Hrvaške, na njej pa piše »Pozdrav iz Hrvatske«. Nova sladka afera je po mnenju mnogih v luči arbitražne nedopustna provokacija. Bombonjero naj bi bili prejeli na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve, v kabinetu predsednika vlade Mira Cerarja in v kabinetu predsednika države Boruta Pahorja. Na zemljevidu, ki je upodobljen na čokoladici, je meja med Slovenijo in Hrvaško vrisana po sredini Piranskega zaliva. Po poročanju Dnevnika so na zunanjem ministrstvu darilo prijazno zavrnili in ga poslali nazaj v vrečici z napisom I feel Slovenia. Slovenija pa o kakšni diplomatski noti ne razmišlja, saj ne želi zaostrovati odnosov med državama.