Slovenijo toži, ker je bil 112 dni brez žensk

LJUBLJANA, MURSKA SOBOTA – Ko je zapustil soboški zapor, je bil Victor Faur skoraj ganjen. »Rad bi se zahvalil slovenskim organom, ker se niso vdali ameriškim pritiskom. Zaradi dejanj, ki mi jih očitajo ZDA, sem že bil obsojen v Romuniji, dvakrat pa mi ne morejo soditi za isto stvar.« Toda Romunova hvaležnost ni trajala dolgo, kmalu si je namreč premislil in prav Slovenijo obtožil za svoje tegobe; naši organi naj bi bili odgovorni tudi za njegovo hudo duševno trpljenje ob tem, ko kar 112 dni ni mogel imeti stikov s pripadnicami nežnejšega spola.



Kazen odslužil že v Romuniji



Drugega oktobra 2013 Faur zagotovo ni slutil, da bo med potovanjem na turnir v biljardu v Italiji kar nekaj časa obtičal v Sloveniji. Na pomurski avtocesti so ga namreč ustavili soboški policisti in zaprosili za dokumente. Kot so tedaj poročali kronisti, so ti ugotovili, da 29-letnika z mednarodno tiralico iščejo Združene države Amerike. Obtožujejo ga, da je med oktobrom 2004 in oktobrom 2006 vdrl v več kot 150 računalnikov in v računalniško omrežje Nase, agencije za energijo in mornarice. To je počel kar prek svojega računalnika v Romuniji, za totalni preplah pa je denimo poskrbel v Ameriški vesoljski agenciji, ki je ostala celo brez povezave s svojimi vesoljskimi plovili. Z vdori naj bi sicer povzročil za 1,5 milijona dolarjev škode, v ZDA pa mu je grozilo do 10 let zapora.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«