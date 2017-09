Sloveniji zlato, njemu pa dva milijona evrov

LJUBLJANA – 2, 7, 11, 20, 28, 37 in 39. To so izžrebane številke, ki so enemu od sodelujočih v igri na srečo Loto v nedeljo (prav na dan, ko so slovenski košarkarji domovini priborili zlato medaljo na evropskem prvenstvu ) prinesle glavni dobitek. Ta je bil vreden 2,048.108,23 evra.

Dobitna kombinacija je bila vplačana na Petrolovem bencinskem servisu v Mirnu.

»Po plačilu 15-odstotnega davka, ki ga skladno z zakonom o davkih na dobitke pri klasičnih igrah na srečo prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, bomo igralcu izplačali 1,740.892 evrov. Novi milijonar lahko dobitek prevzame od jutri dalje pa vse do 23. novembra 2017. Igralcu iskreno čestitamo,« so sporočili iz Loterije Slovenije.