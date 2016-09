Slovenija za 360 milijonov odškodnine toži Hrvaško

LJUBLJANA – Slovenija je danes na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški zaradi kršitve pravic Ljubljanski banki (LB) pri izterjavi dolgov hrvaških podjetij, je sporočil minister za pravosodje Goran Klemenčič. Slovenija v tožbi zahteva tudi najmanj 360 milijonov evrov odškodnine.

Kršitve niza pravic

Tožba, ki jo je vlada potrdila na današnji seji, nato pa jo je že vložilo državno pravobranilstvo, je bila skrbno pripravljena, v njej pa Slovenija dokazuje, da so hrvaške sodne in izvršilne oblasti s svojim sistematičnim ravnanjem LB v zadnjih 25 letih onemogočale izterjavo terjatev do hrvaških podjetij in jo tako nezakonito prikrajšale za njeno premoženje, je pojasnil minister na novinarski konferenci med sejo vlade.

Slovenija Hrvaško toži zaradi kršitve več členov evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, med drugim kršitve pravice do pravičnega sojenja, vključno do enakopravnosti pred zakonom, pravice do izvršitve sodb ter sojenja v razumnem roku.

Predolgi postopki

Ob tem je Klemenčič poudaril, da so tožbo vložili na podlagi 26 tožb proti podjetjem od skupno 81, ki jih je LB v začetku 90. let prejšnjega stoletja vložila na hrvaških sodiščih proti hrvaškim podjetjem za izterjavo dolgov. Ob tem je minister poudaril, da so sodni postopki povprečno trajali 18,2 leta. Glede trajanja postopka pred ESČP je minister dejal, da bi samo do odločitve sodišča o pristojnosti za primer lahko v najslabšem primeru minilo dve leti, nato pa bo sodišče odločalo še o vsebini tožbe. Povedal je tudi, da je z vložitvijo tožbe danes že seznanil hrvaškega kolega Anteja Šprljeta.

Na vprašanje o morebitnih zunanjepolitičnih posledicah tožbe je Klemenčič odgovoril, da po njegovem mnenju ne bo niti poslabšala niti izboljšala odnosov med državama, na dolgi rok pa bo z odločitvijo sodišča to poglavje zaprto.