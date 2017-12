Slovenija v letu 2018: most v novo dobo

Letu 2018 vlada Venera, ki pa je v karti novega leta v precej težavnem položaju, v znamenju kozoroga in konjunkciji s Saturnom. Če bi bila v osebni karti, bi označevala resno, odgovorno, zrelo, poslovno ledeno kraljico. Z istimi energijami bodo letos obarvani naši odnosi – čustva bodo pragmatična, manj lahkotno in sproščeno se bomo zapletali v romance, odnosi bodo morali služiti nekemu namenu. Leto je tudi sicer pod vplivom Saturna, karmičnega učitelja s trdo roko, ki je izredno močan v svojem domu v kozorogu. Nobenih odpustkov in bližnjic nam ne bo dopustil, ampak nas silil, da si zastavimo konkretne cilje in jih dosegamo korak za korakom, s trudom in trdim delom. Postavljali si bomo temelje, tako v osebnem kot poslovnem življenju. Bo pa vsekakor dobro, da bo prinesel več reda, discipline in držanja pravil tudi v gospodarstvo, politiko itd. Prvi planet v karti je Mars v škorpijonu, v konjunkciji z Jupitrom in lepih aspektih s Plutonom in Neptunom. Bojeviti, intenzivni, predani in strastni bomo pri doseganju ciljev. Vse leto bo dinamično, veliko se bo dogajalo, vztrajali bomo pri svojem, saj bomo uresničevali svojo vizijo, načrt.



Luna, ki v karti nakazuje narod, je sicer v živahnih, sproščenih dvojčkih. Zdi se, da bo ljudem precej vseeno za splošno dogajanje, dokler se lahko zabavajo in družijo. Vendar pa Saturn v opoziciji kaže zatiranje, težo, nova pravila, zakone, davke, ki ne bodo dopustili ležernosti. S sekstilom na Uran lahko pride do upiranja, vendar bolj iskanja domiselnih načinov, kako se znajti, kot revolucije. Saturn je v karti močnejši. Red in pravila bo dosegel tudi s prisilo in ne bo pustil, da obidemo njegove lekcije. Če bomo zavihali rokave, se lotili dela, začeli urejati stvari v zasebnem in poslovnem življenju, nam ne bo hudega. Sicer se bomo pošteno nagarali, vendar bodo sledili trajni rezultati, na katerih bomo lahko gradili naprej. Maja vstopi tr. Uran v znamenje bika, kar bo prineslo hitre spremembe na področju kmetijstva, genetike, kloniranja, pridelave hrane, bančništva, finančnega sektorja itd. Ker bik predstavlja Zemljo, Uran pa deluje kot strela, ki udari in nas strese, bo povečal tudi možnost potresov. V širšem kontekstu so naslednja leta nekakšen most do nove dobe, v katero bomo dokončno zakorakali nekje od leta 2025 dalje. Pluton v kozorogu že nekaj časa ruši preživete strukture in sisteme, politične, državne, poslovne, Saturn bo zahteval red, postavljanje in upoštevanje pravil in resno delo na omenjenih področjih, nič več goljufanja in delovanja po načelu 'zlahka bomo'. Uran bo prinesel revolucijo v bančni in finančni sektor, spremenil način služenja, varčevanja in tudi prehranjevanja, nakupovanja itd. Šele po tem se široko odpirajo vrata nove dobe – Saturn in Pluton bosta vstopila v vodnarja, znamenje znanosti, genialnosti, novih tehnologij in napredka, Uran pa bo v dvojčkih hkrati spodbujal nepredstavljive inovacije na področju komunikacije in prevoznih sredstev.

