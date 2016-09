Slovenija se trese! Tokrat z magnitudo 2,2

LJUBLJANA – Slovenijo je spet streslo. Agencija RS za okolje (Arso), urad za seizmologijo in geologijo, je sporočil, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 19.33 zaznali šibek potresni sunek.

Po preliminarnih podatkih je bilo žarišče potresa 35 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Zagorja ob Savi. Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 2,2.

Ocenili so, da intenziteta (učinki) potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Trbovelj, Zagorja, Kisovca in Izlak.

Po podatkih enega od tujih portalov je bila magnituda potresa celo 3:

Ste čutili potres? Sporočite nam svojo izkušnjo.