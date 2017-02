Slovenija pripravljena na srečanje Trumpa in Putina

MÜNCHEN – Predsednik republike Borut Pahor je v kratkem pogovoru ob robu Münchenske varnostne konference podpredsednika ZDA Mikea Pencea prosil, naj predsedniku ZDA Donaldu Trumpu prenese sporočilo, da je Slovenija pripravljena gostiti prvo srečanje Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Kot je Pahor sporočil prek Twitterja, se je ob robu konference na kratko srečal tudi z iranskim zunanjim ministrom Mohamedom Džavadom Zarifom in finskim predsednikom Saulijem Niinistöm.

Med drugim naj bi se danes sestal še s predsednico Estonije Kersti Kaljulaid, predsednikom deželne vlade Bavarske Horstom Seehoferjem in predsednikom črnogorske vlade Duškom Markovićem.

V Münchnu je tudi ministrica za obrambo Andreja Katič, ki se je neformalno srečala s številnimi ministri za obrambo in drugimi udeleženci konference. Ob tem sta potekali tudi dve dvostranski srečanji, in sicer z britanskim ministrom za obrambo Michaelom Fallonom ter latvijskim ministrom za obrambo Raimondsom Bergmanisom, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Katičeva in Fallon sta na srečanju, ki je bilo prvo dvostransko srečanje na ravni ministrov po letu 2004, največ pozornosti namenila dvostranskemu sodelovanju na obrambnem področju. Dogovorila sta se, da bi sodelovanje med obema vojskama v prihodnje še okrepili, zlasti na področju vojaških vaj in usposabljanj.

Na srečanju z Bergmanisom pa je Katičeva največ pozornosti namenila odločitvi Slovenije o napotitvi do 50 pripadnikov Slovenske vojske v Natove sile prednje prisotnosti v Latviji, za kar se je Bergmanis slovenski vladi zahvalil za hitro odločitev. V nadaljevanju sta govorila tudi o dvostranskem sodelovanju med državama na obrambnem področju, ki se bo zdaj po njunih ocenah znatno okrepilo.