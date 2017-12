Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti

27 LET

LJUBLJANA – V spomin na plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo leta 1990 danes praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. V uradu predsednika republike bodo državni praznik znova počastili z dnevom odprtih vrat. Predsednik Borut Pahor bo obiskovalce tudi nagovoril. Pred predsedniško palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Letos torej mineva 27 let od prelomnega 23. decembra 1990, ko se je na plebiscitu skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Izide plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, zato 26. decembra zaznamujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti.

Na plebiscitu je glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, od katerih se jih je za osamosvojitev izreklo 95 odstotkov ali 88,5 odstotka vseh. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri, ko so prešteli okoli 60 odstotkov glasov. Predsednik Demosa Jože Pučnik je takrat izrekel znameniti stavek, da Jugoslavije ni več in da gre zdaj za Slovenijo.

Letošnja osrednja državna proslava je bila že v petek v ljubljanskem Cankarjevem domu. Premier Miro Cerar je v govoru izpostavil, da s plebiscitom izkazana enotnost in priborjena samostojnost ostajata naši skupni, temeljni vrednoti. Dodal je, da v mednarodnih povezovanjih ne smemo nikoli zanemariti priborjene samostojnosti.

Pred proslavo so praznik zaznamovali tudi v državnem zboru. Njegov predsednik Milan Brglez je ob tem poudaril, da ta praznik nosi sporočilo vizije, verjetja, odločenosti in enotnosti. Na seji je za svoj drugi mandat zaprisegel predsednik republike Borut Pahor.

V inavguracijskem govoru je Pahor poudaril povezanost naroda na plebiscitu, ob razglasitvi in vojaški obrambi samostojne države.