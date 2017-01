Slovenci v šoku: zapadlo ga je tudi 35 centimetrov

LJUBLJANA – Leto 2016 je bilo z vidika vremenskega dogajanja v Sloveniji precej mirno: hude suše ni bilo, prav tako nismo bili deležni poplav, ki so nas v preteklih letih že večkrat zadele. Zagotovo pa se spomnite debele snežne odeje tik pred prvomajskimi prazniki , kar nakazuje na ekstremne pojave. Prepričani smo lahko, da bo teh v prihodnjih letih vse več, zato smo lahko še srečni, saj leto 2016 mineva dokaj mirno, vsaj kar se tiče vremenskih razmer.

Seznam poročil o izrednih vremenskih dogodkih, ki ga Agencija RS za okolje (Arso) redno obnavlja, je tako za leto 2016 precej skromen. Po izredno toplem lanskem decembru je 10. januarja Slovenijo prešla hladna fronta, ki je s seboj prinesla močan veter in obilne padavine . Največ dežja/snega je zapadlo v Posočju in ob Dinarski pregradi, na Kredarici so tako namerili kar meter sveže zapadlih snežink.

Tudi tretjina metra snega

Do aprila je bilo dokaj mirno, je pa zato dobro udarilo v dneh pred prvim majem. Hladen polarni zrak nas je zajel 24. aprila, s čimer se je končalo obdobje izrazito pretoplih dni. Zrak se je osušil in pri tleh močno ohladil, 27. aprila pa je prišla nova izrazita hladna fronta. Nad nami se je vzpostavila frontalna cona, kjer se je toplejši zrak z močnim jugozahodnim vetrom narival na plitko mrzlo zračno maso, ki je k nam prodirala od severa. Na robu fronte so tako imeli nevihte z nalivi, s sodro in točo, z ohladitvijo pa se je meja sneženja spustila vse do nižin . Snežilo je tudi še v četrtek, 28. aprila, pri čemer izstopajo razlike v temperaturi: ko je v osrednji Sloveniji že dobro snežilo, je bilo ob morju še 20 stopinj Celzija. Marsikje je po več ur skupaj močno snežilo, tako da so tu in tam izmerili tudi več kot 20 centimetrov snega. Ob snegu pa je zagrozila tudi pozeba. Temperature so bile marsikje krepko pod ničlo, kar je povzročilo kar nekaj škode po slovenskih vrtovih, poljih in vinogradih. Aprila se je namreč že precej ogrelo, kar je pospešilo rast rastlin in to se je na koncu izkazalo za pogubno.

Višina snežne odeje (28. aprila 2016 in rekordi)

Poletna in jesenska neurja

Poleti smo imeli nekaj neurij s točo, z nalivi in močnim vetrom. Morda se nam je še najbolj vtisnilo v spomin silovito neurje, ki je 20. julija prizadelo območje Straže in Dolenjskih Toplic . Razbesnelo se je hitro in silovito, podirala so se drevesa, jekleni konjički so klonili pod njimi. Neurje smo imeli tudi še avgusta, vendar pa kakšne hude suše tokrat nismo občutili. Med drugim je neurje z nalivi in s točo 29. avgusta prizadelo del Štajerske in Koroške pa tudi nekaj občin na Gorenjskem in Notranjskem. V mreži samodejnih meteoroloških postaj je največ padavin zabeležila postaja v Mariboru, kjer je v 70 minutah padlo 74 litrov padavin na kvadratni meter.

Med 5. in 7. novembrom pa smo spet dočakali obilne padavine in močan veter , podobno se je ponovilo še enkrat v tem mesecu, natančneje 20. novembra na Obali . Iznad morja se je za nekaj ur vzpostavil skoraj nepremičen pas močnega dežja. Na Letališču Portorož je samodejna meteorološka postaja izmerila 106 litrov dežja na kvadratni meter v slabih štirih urah, kar se v povprečju zgodi enkrat na 50 let.

Nadpovprečno toplo

Večkrat se je zgodilo, da je na enem mestu zapadlo res ogromno padavin s povratno dobo 50 ali celo sto let, vendar pa lahko sklenemo, da letos ni bilo tako hudo kot v katerem od preteklih let, ko so Slovenijo jeseni po navadi prizadele še silovite poplave, da o kakšni poletni suši ne govorimo.

Leto 2016 je bilo v Sloveniji glede na dolgoletno primerjavo nadpovprečno toplo, na stoletni lestvici pa se bo leto uvrstilo nekje okoli petega mesta. Še vedno pa najtoplejše leto ostaja 2014.

Bi želeli opozoriti še na kaj, kar smo izpustili? Uporabite spodnji obrazec.