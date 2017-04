»Slovenci so si izmislili nove ukrepe na meji, prihaja še večji kaos«

LJUBLJANA, ZAGREB – Od četrtka bi na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško lahko nastala še večja gneča, saj bosta slovenska policija in družba za avtoceste (Dars) vsa tovorna vozila preusmerjali na velike mejne prehode, danes poročajo hrvaški mediji, kjer nad idejo slovenskih predstavnikov niso prav nič navdušeni.

Še več, prepričani so, da bo ukrep povzročil še daljše kolone, poleg tega je v četrtek slovenski državni praznik, zato ga bodo mnogi izkoristili za podaljšani vikend, ki bo tako trajal vse do 2. maja. Znano pa je, da jo Slovenci ob nekaj prostih dneh radi mahnemo k južnim sosedom.

Kot poroča Jutarnji list, Slovenci pri striktni uredbi o nadzoru državne meje ne popuščajo. Hrvaški premier Andrej Plenković naj bi medtem izrazil upe, da bo Slovenija do začetka turistične sezone našla rešitev za trenutno nevzdržno stanje pri čakalnih dobah na mejah. »Uredba o schengnu ima možnost odstopanja, to je sistematični in ciljno usmerjeni nadzor. Hrvaška in Madžarska sta to že naredili, pričakujemo, da bo tudi Slovenija,« je dejal, hrvaški mediji pa pišejo, da so si Slovenci izmislili nove ukrepe na meji, zato prihaja še večji kaos. »V Ljubljani pa zamahujejo z roko in trdijo, da ne bo spremembe režima na meji, saj bi v tem primeru Slovenija morala zapustiti schengen,« še pravijo.

Ukrepi še pred prazniki

V ponedeljek so se predstavniki lokalne skupnosti, policije, upravljavcev cest in državni sekretar na notranjem ministrstvu Andrej Špenga v Brežicah pogovarjali, kako omiliti težave, ki so jih domačinom povzročila zadnja evropska navodila o nadzoru pri prehajanju schengenske meje. Pred naselji ob cestah, ki vodijo do mejnih prehodov, bodo postavili opozorilne table, koše za odpadke, sanitarije in avtomate z vodo. S tem bodo poskušali težave, ki jih domačinom in potnikom povzročajo zastoji ob okrepljenem prehajanju meje, čim bolj omiliti. Pred mejnim prehodom Rigonce bodo postavili tudi semafor, ki bo kolono vozil ustavil pred vasjo, poskrbeli bodo za fizično usmerjanje prometa, na notranjem ministrstvu pa preučujejo tudi možnost, da bi pri avtobusnem prometu sistematski nadzor izvajali v avtobusih. Ob naseljih bodo postavili tudi protihrupne opozorilne table, policija pa naj bi poskušala tovorni promet preusmeriti na glavni mejni prehod Obrežje.