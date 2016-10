Slovenci se  ne cepimo radi

Kihanje, smrkanje, povišana temperatura, boleče grlo... V prihodnjih tednih (in mesecih) lahko pričakujemo pogostejše okužbe z respiratornimi virusi. To so tisti, ki povzročajo okužbe zgornjih (nos, usta, grlo) in spodnjih dihal (pljuča). V Sloveniji se najpogosteje srečujemo z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), adenovirusi, rinovirusi, virusi influence A in B (gripa) in virusi parainfluence.

10 odstotkov Slovencev, starejših od 65 let, je bilo lani cepljenih proti gripi. Cilj Svetovne zdravstvene organizacije pa je, da bi bil delež cepljenih proti gripi v tej skupini 75 odstotkov!

Virus gripe se z lahkoto širi med prebivalci, vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, torej do 200.000 Slovencev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri preprosta pravila, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ): kdor je bolan (in bi lahko imel gripo), naj ostane doma, temeljito in pogosto si umivajmo roke, kihajmo ali kašljajmo v rokav ali si usta pokrijmo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo, najbolje pa je, da se cepimo: vakcina namreč ostaja najučinkovitejša zaščita pred gripo. »S cepljenjem varujemo pred boleznijo sebe, svoje bližnje, svoje sodelavce, zdravstveni delavci pa tudi svoje paciente,« poudarjajo na NIJZ. Cepljenje priporočajo vsem, še posebno starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom, majhnim otrokom (od šestih mesecev do drugega leta) in njihovim družinskim članom, nosečnicam in družinskim članom, posameznikom, ki čakajo na sprejeme na bolnišnično zdravljenje, zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe. Mimogrede: več kot 50 odstotkov medicinskega osebja je v RSV-sezoni okuženih z virusom RSV, zato so bolnišnične infekcije resen problem.

