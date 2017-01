Slovenci poročajo: Tla se tresejo!

LJUBLJANA – Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 10.26 zabeležili potres magnitude 5,3, ob 11.15 potres magnitude 5,7 in ob 11.26 potres magnitude 5,6 (vse po podatkih EMSC). Žarišče potresov je bilo v osrednji Italiji, v bližini Montereala, sporoča Agencija RS za okolje (urad za seizmologijo in geologijo).

Po prvih podatkih so potrese čutili tudi posamezniki v Sloveniji.

»Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so zapisali v sporočilu.

Se je potres čutil tudi pri vas?