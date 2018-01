Slovenci na čelu svetovnega čebelarstva

Pred nekaj tedni je generalna skupščina Združenih narodov na pobudo Čebelarske zveze Slovenije razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Torej na dan, ko se je leta 1734 v Breznici na Gorenjskem rodil Anton Janša, začetnik modernega čebelarstva, bodo odslej strokovnjaki s področja čebelarstva z vsega sveta opozarjali na pomembnost ohranjanja čebel, kajti od njihovega opraševanja je odvisna tretjina na svetu pridelane hrane.

Slovenija se uvršča v svetovni vrh po številu čebelarjev na prebivalca.

Slovenija je dežela z dolgo čebelarsko tradicijo in se uvršča v svetovni vrh po številu čebelarjev na prebivalca, naša avtohtona čebela kranjska sivka pa je del narodne identitete. V radovljiški baročni graščini v starem mestnem jedru, kjer že od leta 1959 domuje Čebelarski muzej, skrbno ohranjajo bogato čebelarsko dediščino. Upajo, da bo razglasitev svetovnega dne čebel močno pripomogla k ozaveščanju človeštva, v zvezi s tem pa bo tudi muzej privabil še več obiskovalcev.

Spremstvo muzejske kustosinje je dobrodošlo, kajti prepričanje, da o čebelah tako in tako vse vemo, se brž izkaže za pretirano. V muzeju si lahko vsakdo ogleda in celo poboža našo sivko, poleg tega pa tam spoznamo zgodovino čebelarstva in si ogledamo največjo zbirko panjskih končnic pri nas.

Prvi nabiralci

Začetek uporabe medu naj bi segal šest tisoč let v preteklost, ko so nabiralci ropali gnezda divjih čebel v skalnih votlinah, pravo čebelarjenje pa je prvič upodobljeno v staroegipčanskih grobovih. O starih Grkih je znano, da so za panje uporabljali glinene posode in pletene koše. Pozneje so za panje uporabljali prisekana votla drevesna debla, in iz takih se je razvilo čebelarjenje tudi na Slovenskem. Prvotna bivališča čebel so bila v votlih deblih, tedanji nabiralci medu pa so sčasoma odrezali kose debel in jih premeščali bliže domovom. To so bili prvi, naravni čebelji panji.

Odločilen razvoj je čebelarstvo v naši deželi doživelo v 18. stoletju, za kar je zaslužen Anton Janša (1734–1773). Že od otroških let ga je zanimalo vse v zvezi s čebelami, intenzivno je raziskoval in študiral, prijavil se je za učitelja čebelarstva, nato pa ga je cesarica Marija Terezija imenovala za učitelja na novoustanovljeni dunajski čebelarski šoli. Tako je postal leta 1770 cesarsko-kraljevi učitelj čebelarstva, poleg poučevanja je veliko potoval in širil znanje ter nova odkritja o čebelah.

Anton Janša velja za začetnika modernega čebelarjenja, njegov pomembni izum je sprememba velikosti in oblike panjev, kar je omogočalo sestavljanje v bloke. S tem je uveljavil nov, kranjski način umeščanja panjev v hišice, čebelnjake, kakršne poznamo še danes. S tem je ustoličil tako imenovani kranjski panj ali kranjič.

Panj AŽ

Slovenci imamo še enega slavnega čebelarja, Antona Žnideršiča (1874–1947). Bil je gospodarstvenik, od otroštva pa se je zanimal tudi za čebele, gojil je okoli petsto čebeljih družin. Ugotovil je nekatere pomanjkljivosti razširjenega panja kranjiča, nato pa razvil novo vrsto panja, ki je omogočal hiter razvoj čebeljih družin ter večji pridelek medu in voska. Ker se je pri razvoju zgledoval pri italijanskem čebelarju Albertiju, so novi panj poimenovali Alberti-Žnideršičev, ali kratko panj AŽ oziroma kar žnideršič ali žnideršičevec.

Za panjske končnice velja, da so slovenska posebnost. Gre za ljudsko umetnost, ki se je z Gorenjskega in Koroškega razširila po vsej slovenski deželi. Panjske končnice so deščice pravokotne oblike, ki zapirajo panje kranjiče. Tovrstna umetnost sega v sredino 18. stoletja, poslikavali so jih preprosti ljudje, samouki, znanih pa je več sto motivov za poslikave. Med njimi so nabožni motivi, lovski prizori, motivi iz vsakdanjega življenja, tudi prizori o človeški neumnosti, upodabljali so živali, razna praznovanja in tudi zgodovinske dogodke. V Čebelarskem muzeju v Radovljici je razstavljena največja zbirka panjskih končnic, med njimi najstarejša ohranjena iz leta 1758.